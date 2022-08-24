ВОЙНА В Украине В Генштабе рф настаивают на общей мобилизации из-за количества потерь – СтратКом ВСУ

2022-08-24 21:30

По данным украинского командования, в РФ уже не скрывают "катастрофической" нехватки солдат и офицеров.

В Генштабе ВС РФ настаивают на общей мобилизации из-за огромных потерь. Командование оккупационной армии больше не скрывает "катастрофическую" нехватку солдат и офицеров.

Такой информацией поделился пресс-центр Стратегического командования ВСУ в своем Telegram-канале.

"В Генштабе [ВС РФ] уже не скрывают, что нехватка солдат и офицеров приобрела катастрофические масштабы. Численность вторгшихся в Украину войск, включая насильственно отправленных на фронт жителей "Л/ДНР", составляла до 180 тысяч человек, тогда как численность украинской армии доведена до более 700 тысяч человек", — сказано в официальном сообщении.

Нехватка личного состава и потери привели к тому, что в Генштабе ВС РФ начали настаивать на всеобщей мобилизации. Согласится ли президент России Владимир Путин ее провести, пока неизвестно.

Напомним, в конце июля в украинской разведке объяснили, почему в РФ не объявляют массовую мобилизацию, а проводят набор в войско скрытно. Путин не хочет признавать, что его первоначальные планы по захвату Украины провалились. А открытая мобилизация подтвердит это.

В ОПУ касательно общего призыва в оккупационное войско высказались еще в конце апреля. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такую затею "национальным стартапом" по выкачиванию денег из населения.