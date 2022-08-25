ВОЙНА В Украине Ракетный удар рф по Чаплино: число погибших в результате обстрела возросло до 25

2022-08-25 18:00

В результате ракетного удара российско-оккупационных войск по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области по состоянию на утро 25 августа известно о 25 погибших гражданских.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

Известно, что среди 25 погибших двое детей и трое железнодорожников. Также 31 человек ранен — среди них двое детей и четверо железнодорожников.

«Даже после таких страшных дней мы поднимаемся и продолжаем работать по графику и сшиваем страну от востока до запада», — написал он.

Вчера, 24 августа, оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Чаплино в Днепропетровской области, сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН.

Он рассказал членам Совбеза, что в результате российского ракетного удара 24 августа по железнодорожной станции Чаплино загорелись четыре пассажирских вагона.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что днем российская ракета уничтожила частный дом в Чаплино. Под завалами оказались 3 человека — женщина и двое детей.

Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов извлекли спасатели.

Позже россияне снова атаковали населенный пункт сначала одной ракетой, а потом еще тремя. Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие попали в железнодорожную станцию.

Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах. По данным Тимошенко, вчера погиб 21 человек, ранены — 22.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что страна-агрессор россия в ночь на 24 августа нанесла удары по ряду украинских городов. Сообщается о разрушениях и пострадавших.

Также сообщалось, что в День Независимости Украины воздушная тревога звучала 182 раза.