ВОЙНА В Украине Орда путина на грани бунта: рф грозит "расползание регионов", - военный эксперт

2022-08-25 20:30

В ближайшее время россию ждет интересный период трансформации федерации в конфедерацию, а возможно даже полное "расползание регионов" и вымогание децентрализации власти от Кремля.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, добровольческие формирования, которые сейчас массово создают в регионах РФ, могут сыграть со страной злую шутку. Преимущественно, это идеологически настроенные люди, которые идут воевать с "нацизмом, фашизмом, бандеровцами" и тому подобным. Так что, вероятно, со временем местные политики смогут использовать их в своих целях – для защиты национальных интересов своего региона РФ.

Кроме того, в России процветает коррупция. Нередки случаи, когда командиры не оформляют солдатам боевые, скрывают места дислокации.

"То есть солдат воюет на Харьковщине, а офицеры пишут, что он где-то в Ямполе под Москвой и никаких боевых выплат ему не начисляют. Поэтому там очень серьезная ситуация", - отметил он.

Также на войне в Украине массово погибают полевые младшие офицеры на уровне командиров взводов или роты.

"Не всегда пулевое отверстие, от которого они погибли, спереди. Иногда оно бывает и сзади. В пылу боя выстрелить в спину а затем пробежать вперед и сказать - "шальная пуля". Такие случаи не единичны" , - подчеркнул Жданов.

Он также добавил, что неоднократно командование РФ выгоняло солдат на поле боя под угрозой применения оружия, что свидетельствует о том, что Россия находится на грани возможностей.

"Солдаты приедут в регионы за справедливостью – где наши боевые, где деньги за ранения", - резюмировал эксперт.