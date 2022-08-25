ВОЙНА В Украине За полгода ВСУ отбили более 45 тысяч квадратных километров украинской земли

2022-08-25 22:00

 

С марта месяца Вооруженные силы Украины вернули в боях с российской армией около 45 тысяч квадратных километров территории. Это площадь размером с Данию, сообщили в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

- Российские войска потеряли примерно 45 тысяч квадратных км территорий с 21 марта - площадь больше Дании, - отмечают в ISW.

Аналитики добавили, что с тех пор как российская армия возобновила наступательные действия после паузы 16 июля, оккупантам удалось захватить около 450,84 кв. км территории. Это примерно равно площади Андорры.

Эксперты отмечают, что захватчики не в состоянии превратить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные достижения. Аналитики считают, что наступательные операции РФ на востоке Украины достигают кульминации.

25 августа - 183 дня с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские оккупанты штурмуют на нескольких направлениях в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. ВСУ отбивают все атаки и успешно сдерживают врага.

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