ВОЙНА В Украине Удар ВСУ по Каховскому мосту: эпическое видео

2022-08-27 10:00

Видно, что мост не только весь в пробоинах, но и усеян трупами российских военных. При этом российские СМИ сообщали, что удар отбит силами их ПВО.

В сети появилось еще одно видео, на котором видны последствия недавнего удара украинскими военными по мосту в районе Каховской ГЭС на временно оккупированной Херсонщине.

Видно, что мост не только весь в пробоинах, но и усеян трупами российских военных. При этом российские СМИ сообщали, что удар отбит силами их ПВО.

"Каховский мост через ГЭС после отработки по нему в прошлый раз. На видео можно увидеть работу кацапского ПВО", - с сарказмом сообщает ТГ-канал Оперативний ЗСУ.