ВОЙНА В Украине В Пентагоне предупредили о планах путина по захвату Украины

2022-08-27 15:00

 

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил о том, что президент РФ Владимир Путин не отказался от плана захвата большей части Украины.

Об этом он сказал на брифинге.

По словам заместителя главы Пентагона по политическим вопросам, российский диктатор также продолжает преследовать цель смены власти в Киеве.

"Сейчас стратегия Путина состоит в том, чтобы переждать украинцев. То есть усилить наступление, когда люди будут измотаны от войны", - сказал Каль.

Заместитель главы Минобороны США добавил, что касается Европы, то Путин ждет, когда там устанут от высоких цен на энергоносители.

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