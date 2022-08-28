ВОЙНА В Украине Командование рф откладывает ротацию передовых подразделений из-за больших потерь: Генштаб

2022-08-28 09:00

ВСУ продолжают отражать попытки оккупантов вести наступление на востоке, на юге враг ведет обстрелы.

Командование оккупационных российских войск откладывает ротацию передовых подразделений на неопределенные сроки из-за больших потерь. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в субботу, 27 августа.

"Возрастают потери российских оккупационных войск в живой силе. В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки", - говорится в сообщении.

Согласно сводке, на Северском направлении оккупанты, с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны, обстреляли районы Толстодубового, Свободного и Шевченковского Сумской области.

На Харьковском направлении войска РФ задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщева, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяжье и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпанова и Залимана. Ракетные удары наносились в районах населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

Оккупанты пытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении огнем ствольной артиллерии и РСЗО оккупанты пытались разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Также была совершена попытка наступления в направлении Бражковки, однако враг успеха не имел, понес потери и отошел.

На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спирного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Украинские военнослужащие, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

На Авдеевском направлении враг с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии, пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон украинским подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Наносились авиаудары возле Марьинки и Невельского. Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имель, отошли.

На Новопавловском направлении подразделения врага продолжали обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли территории возле Железнодорожного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Красного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачиваться на недопущении продвижения украинских войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Наносились авиационные удары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.