ВОЙНА В Украине Спутник зафиксировал последствия новых ударов ВСУ по Антоновском мосту

2022-08-28 11:00

Последствия новых ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне зафиксировал спутник. На снимке заметны значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователя Тима Эрхарта в Twitter.

Он опубликовал фото спутника компании Planet Labs. Снимок был сделан около 15:00 26 августа, почти через час после ударов украинских военных.

ВСУ ударили в южную сторону моста. Секция не разрушена, однако покрытие значительно повреждено. На Антоновском мосту не видно транспорта. Это свидетельствует о том, что его не используют. Однако понтон оккупантов до сих пор работает.