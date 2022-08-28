ВОЙНА В Украине роССия перебрасывает на фронт 3-й армейский корпус. Технику заметили под Ростовом – CIT

2022-08-28 13:00

 

Российские оккупанты перебрасывают на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус, военную технику заметили в Ростовской области. Об этом сообщает мониторинговая группа Conflict Intelligence Team.

Представители проекта заявили, что россияне перебрасывают военную технику по железной дороге, было зафиксировано движение составов с танками Т-80Б и Т-90, а также с зенитно-ракетными комплексами "Бук" из Мулино Нижегородской области на станцию Неклиновка в Ростовской области недалеко с границей временно оккупированной территории Донецкой области.

Составы вышли из Мулино 22 и 24 августа, что соответствует времени отправки в Украину недавно сформированного там 3-го армейского корпуса.

Аналитики подчеркивают, что невозможно с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы нового корпуса, однако Неклиновка расположена ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

Также CIT со ссылкой на собственные источники утверждает, что 3-й армейский корпус "относительно хорошо" укомплектован техникой, однако "добровольцы" не отличаются боевым духом, дисциплиной и желанием овладеть боевыми машинами.

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