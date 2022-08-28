ВОЙНА В Украине Будет ли принудительная эвакуация из Киева? Власти сделали важное уточнение

2022-08-28 14:00

 

КГГА в ближайшее время не планирует проводить обязательную эвакуацию мирного населения Киева.

Об этом предупредил директор Департамента муниципальной безопасности администрации Роман Ткачук.

По его словам, СМИ и социальные сети в ошибочном контексте использовали его слова о возможной эвакуации жителей Киева. Как отметил Ткачук, речь пока не идет об обязательном вывозе гражданских из столицы или ее отдельных районов.

"Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим обучение, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательна эвакуация" , - продолжил Ткачук и добавил, что соцсети и СМИ в погоне за хайпом обнародовали перекрученную информацию, которая только напугала граждан.

Глава профильного Департамента КГГА также призвал журналистов и блоггеров не играть на руку ВС РФ, и не создавать панику на пустом месте. Ткачук добавил, что умышленное искажение информации и распространение фейков во время войны может привести к катастрофическим последствиям в обществе.

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роССия перебрасывает на фронт 3-й армейский корпус. Технику заметили под Ростовом – CIT 2022-08-28 13:00
Войну в Украине нельзя "заморозить". Данилов назвал причину 2022-08-28 12:00