ВОЙНА В Украине Будет ли принудительная эвакуация из Киева? Власти сделали важное уточнение

2022-08-28 14:00

КГГА в ближайшее время не планирует проводить обязательную эвакуацию мирного населения Киева.

Об этом предупредил директор Департамента муниципальной безопасности администрации Роман Ткачук.

По его словам, СМИ и социальные сети в ошибочном контексте использовали его слова о возможной эвакуации жителей Киева. Как отметил Ткачук, речь пока не идет об обязательном вывозе гражданских из столицы или ее отдельных районов.

"Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим обучение, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательна эвакуация" , - продолжил Ткачук и добавил, что соцсети и СМИ в погоне за хайпом обнародовали перекрученную информацию, которая только напугала граждан.

Глава профильного Департамента КГГА также призвал журналистов и блоггеров не играть на руку ВС РФ, и не создавать панику на пустом месте. Ткачук добавил, что умышленное искажение информации и распространение фейков во время войны может привести к катастрофическим последствиям в обществе.