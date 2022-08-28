ВОЙНА В Украине Отопительный сезон: в Кабмине рассказали о главных рисках, к чему готовиться украинцам

2022-08-28 18:00

 

Глава правительства рассказал, к чему начало готовится государство в преддверии отопительного сезона.

Отопительный сезон этого года может стать самым сложным в истории независимой Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале. По словам главы правительства, наибольший риск связан с боевыми действиями и террористическими актами страны-агрессора россии против критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Шмыгаль заявил, что в правительстве предусмотрели 1 млрд 409 млн гривен средств на закупку стратегического запаса материальных резервов. В первую очередь речь идет о специальном оборудовании, которое будет быстро разворачиваться и обслуживать все необходимые проблемные ситуации. Глава Кабмина отмечает, что это позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.

 Кроме того, Кабинет министров продолжает ремонт критической инфраструктуры. Сейчас состояние готовности к началу отопительного сезона – 75%. "Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", – подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, которым в стране вводится мораторий на поднятие тарифов во время военного положения и полугода после его отмены. Это означает, что цены на коммуналку для населения поднимать не будут.

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