ВОЙНА В Украине Морякам разрешили выезд из Украины за границу: Шмыгаль назвал условие

2022-08-28 21:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что морякам разрешили выезжать из Украины во время действия военного положения.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Так, соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял 27 августа.

"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Правительство приняло соответствующее решение на сегодняшнем заседании", – рассказал Шмыгаль.

При этом правительственное решение распространяется на мужчин-граждан Украины, являющихся членами экипажей морских и речных судов и продолжающих работать на судах. Также выезд за пределы страны будут разрешать студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

"Украина - один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", – объяснил Шмыгаль.