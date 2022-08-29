ВОЙНА В Украине ВСУ попали в самые "глаза" врага: Федоров сообщил о потерях роССиян в результате взрывов в Мелитополе

2022-08-29 19:30

 

После того, как четыре мощных взрыва прогремели в районе северного выезда из Мелитополя, появилась информация о потерях врага.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что по обновленным данным ВСУ попали "в самые "глаза" врага.

"Теперь вражеские силы почти ослепли, к тому же потеряли много крови, а наши уже готовы точно наносить следующий удар", — отметил Федоров.

Напомним, что в 17.10 29 августа местные жители слышали мощные взрывы в Мелитополе. После этого там был виден черный дым.

Ранее в Мелитополе взорвали одну из самых больших баз оккупантов.

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