Политика Зеленский сделал Европе заманчивое газовое предложение

2022-08-29 20:30

Украина имеет значительные залежи природного газа, достаточно свободных объемов газовых хранилищ и может увеличить экспорт электроэнергии.

Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции "Шельфы северных морей".

"Украина может стать – и, я в это верю, - станет одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете не допустить больше таких ценовых кризисов", - сказал он.

Так, по словам Зеленского, Украина имеет уникальную систему газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза. Европейцы могут ими пользоваться.

"Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично - используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодня, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов. Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина также имеет значительные залежи природного газа. По словам президента, украинские месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как и месторождения Норвегии.

"Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине. Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны", - продолжил Зеленский.

Он отметил, что Украина готовится увеличить экспорт электричества странам Евросоюза.

"Несмотря на войну, во время войны мы обеспечиваем этот экспорт, и наше электричество значительно дешевле, чем сейчас есть на рынке. Мы реально можем помочь преодолеть кризис стоимости жизни в соседних с нами странах ЕС", - подчеркнул президент.

Также он призвал инвестировать в производство "зеленой" энергии и "зеленого" водорода в Украине.

"Наше государство – одна из лучших локаций для обеспечения всей Европы "зеленой" энергией и "зеленым" водородом. У нас есть все для этого – достаточно площадей, хороший ветер, хорошее солнце, а также готовая энергетическая логистика – это мощные линии электропередачи, это газопроводы, которые могут быть использованы для водорода – конечно, после соответствующей модернизации", - добавил Зеленский.

"Независимость Европы от России, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев. И мы не впервые говорим, что вместе с Украиной Европа способна сделать гораздо больше, чем с Россией", - подчеркнул президент.