ВОЙНА В Украине В Белом доме прокомментировали контрнаступление ВСУ на юге

2022-08-30 16:00



Они считают, что ВСУ уже оказали влияние на военный потенциал России.

Белый дом получил сообщения о том, что Украина начала контрнаступление на юге, но не хочет комментировать конкретные военные операции.

Об этом CNN заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, независимо от масштаба и размаха контрнаступления, украинцы уже оказали влияние на военный потенциал России.

"Потому что россиянам пришлось выводить ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге. И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали надвигающейся угрозой контрнаступления", - сказал Кирби.

Он отметил, что у России по-прежнему есть "проблемы с кадрами" в Украине, поэтому она пытается расширить вербовку боевиков внутри страны и "переманить" некоторых своих призывников и контрактников на службу сверх установленных сроков.

"Они испытывают проблемы с людскими ресурсами - проблемы с людскими ресурсами, которые не облегчаются тем, как им приходится реагировать на сообщения о потенциальном контрнаступлении украинцев", - отметил Кирби.

Кирби также сказал, что "идея перейти в наступление не нова для украинцев", так как украинские силы сражались с российскими войсками еще в первые месяцы войны.

Сегодня руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях юга.

По данным CNN, украинская армия освободила от российских захватчиков четыре села неподалеку от Херсона.