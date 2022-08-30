ВОЙНА В Украине Какими будут тарифы на коммуналку в сентябре: все о ценах и особенностях оплаты во время войны

2022-08-30 17:00

Несмотря на подписанные Владимиром Зеленским законы, которые должны обеспечить ценовую стабильность в оплате жилищно-коммунальных услуг во время отопительного сезона, за вывоз мусора во многих городах придется платить немного больше.

Какие будут цены на коммуналку осенью 2022 года и чего ждать украинцам, сообщает "Апостроф".

Следует отметить, что мораторий будет действовать в течение всей войны и еще полгода после ее окончания. Он предусматривает запрет на повышение цен для всех категорий населения:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Согласно актуальным тарифам "Нафтогаз Трейдинг", с 1 августа по 31 марта 2023 года цены за 1000 кубометров газа следующие:

7420 гривен (без учета стоимости транспортировки) - для производителей тепловой энергии и поставщиков горячей воды и отопления населению;

16390 гривен - для бюджетных учреждений;

38 325,50 гривны с учетом НДС для других нужд, в том числе для нужд населения.

В то же время тарифы на водоотвод и водоснабжение выросли в январе 2022 года, пока они должны остаться без изменений, поскольку дополнительной информации по этому поводу не сообщалось.

Следует заметить, что существует две группы тарифов: на собственные централизованные поставки холодной воды и водоотвод. Они отличаются в зависимости от региона – так, в Киеве цены на централизованное водоснабжение и водоотвод выросли до 30,384 грн/м³ с НДС, в то же время во Львове пользователи водоканала уже платят по 25,88 гривен за метр кубический (с учетом НДС) .

Повышения цен на электроэнергию для потребителей также не ожидается. Теперь домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт-ч (включительно), будут платить за электроэнергию по тарифу 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч, а потребляющие более 250 кВт-ч — по тарифу 1, 68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч. Срок действия этих тарифов продлен до 31 октября 2022 года. А вот для бизнеса тарифы на электроэнергию поднимутся. НКРЭКУ должен подготовить соответствующий проект, просчитать новую цену и обосновать ее.

Однако цены на некоторые тарифы все же возрастут осенью – например, в связи с увеличением цен на горючее, существенно вырастет стоимость вывоза твердых бытовых отходов, о чем сообщили в коммунальном предприятии "Киевкоммунсервис". К этому времени он был одним из самых низких и составлял меньше доллара с одного человека - 36,11 гривен. Как говорят в КП, стоимость этой услуги не корректировалась более трех лет.

Поэтому было решено повысить тариф с 36,11 до 46,37 гривны по НДС. Тариф на вывоз мусора вырастет и в других городах. Например, в Ровно с 1 сентября на одного человека в многоквартирном доме нужно будет заплатить 28,44 грн, а в домах индивидуальной застройки – 32,91 грн. Это означает, что цена вырастет на 50% по сравнению с прошлыми месяцами.

Некоторые категории населения за коммуналку могут не платить – это касается людей, которые не находятся дома не менее 30 дней, однако при отсутствии счетчика. Для получения льготы необходимо обратиться с соответствующим заявлением к поставщику коммунальной услуги.

По прогнозам Нацбанка повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине начнется во втором полугодии 2023 года. Это будет происходить постепенно, а заметно для населения станет в 2024 году.