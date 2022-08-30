ВОЙНА В Украине Тарифы на воду с 1 сентября: сколько надо будет платить

2022-08-30 18:00

В связи с полномасштабной российско-украинской войной цены на водоотвод и водоснабжение в Украине должны остаться без изменений, в частности, такой мораторий был введен на тарифы на электроэнергию и газ в период отопительного сезона.

Об этом узнавал "Апостроф".

При этом тарифы на воду выросли еще в январе 2022 года. Новые цены приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для 45 водоканалов.

Как известно, есть две группы тарифов: собственная централизованная поставка холодной воды и водоотвод. И цены на них отличаются в регионах, например, в Киеве стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода выросла до 30,384 грн/м³ с НДС, в то время как львовяне платят 25,88 гривен за кубический метр с учетом НДС.

Тарифы на воду в регионах Украины без учета НДС