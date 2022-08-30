ВОЙНА В Украине В Украине появился новый вид отпуска: что надо знать

2022-08-30 19:00

Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" с изменениями устанавливает новый порядок предоставления украинцам отпуска без сохранения зарплаты.

Об этом сообщает "Апостроф".

Изменениями введен новый вид отпуска без сохранения выплат, которые не относятся к отпускам без сохранения зарплаты, предоставляемых работнику в соответствии со статьями 25, 26 Закона Украины «Об отпусках».

Право на этот отпуск работники приобретают начиная с 19 июля текущего года, с момента вступления в силу изменений в Закон.

Получить отпуск можно продолжительностью не более 90 дней в период действия военного положения. Законом не ограничивается возможности человека реализовать право на этот отпуск несколько раз, но общая продолжительность отпусков, которую работник может потребовать предоставить в соответствии с этой нормой, не должен превышать 90 дней в течение действия военного положения;

Получить отпуск могут работники, которые выехали из Украины или приобрели статус внутренне перемещенного лица, и могут подтвердить это справкой. Происходит это в обязательном порядке по заявлению работника.

Согласно закону, работодатель не может отказать работнику в предоставлении отпуска.

Исходя из условий ее предоставления, человек должен подтвердить тот факт, что он "выехал за пределы территории Украины" или "приобрел статус внутренне перемещенного лица". Способ подтверждения факта выезда за пределы родной страны не определяется законом, потому решение о предоставлении отпуска будет приниматься работодателем на основании предоставленных доказательств, в достаточной степени подтверждающих это.

В случае возвращения работника, исходя из условий его предоставления, лицо теряет право требовать продолжения такого отпуска.

Напомним, во время военного положения в стране нормы законодательства о труде претерпели ряд новшеств, которые обязательно должен знать каждый украинец.