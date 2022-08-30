ВОЙНА В Украине Часть пенсионеров может остаться без выплат: как докупить стаж

2022-08-30 21:00

 

Часть украинцев пенсионного возраста из-за отсутствия стажа не сможет вовремя получить выплату. Чтобы не остаться без пенсии, они могут докупить необходимый стаж.

Об этом говорится в сообщении ПФУ на официальном сайте. Пенсия из солидарной системы назначается при наличии требуемого страхового стажа. Размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и величины заработка, с которого уплачены взносы.

"Граждане, которые в определенные периоды с 2004 года официально не работали – не относились к категории застрахованных лиц. Если им не хватает страхового стажа для назначения пенсии, они могут заключить договор о добровольном участии в системе обязательного государственного социального страхования", – говорится в сообщении ПФУ.

Договор о добровольной уплате единого взноса можно заключить по месту жительства, обратившись в налоговый орган с необходимым пакетом документов: заявление вставленной формы, копия трудовой книжки (при наличии), выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5), копия удостоверяющего личность документа .

Размер единого социального взноса, уплачиваемого ежемесячно, не может быть меньше минимального страхового взноса (на сегодня – 1430 грн). Есть два варианта:

  • купить сразу весь недостающий стаж (тогда за каждый месяц нужно будет заплатить 2860 грн);
  • покупать стаж постепенно (каждый месяц будет стоить 1430 грн). 
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