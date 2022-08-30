ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери рф

Всего с начала войны РФ потеряла в Украине 47 550 солдат, а также 1954 танка, 234 самолета и 204 вертолета.
С 24 февраля по 30 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 47 550 человек (+450 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
Напомним, 29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.