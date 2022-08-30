ВОЙНА В Украине ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери рф

2022-08-30 16:30

 

Всего с начала войны РФ потеряла в Украине 47 550 солдат, а также 1954 танка, 234 самолета и 204 вертолета.

С 24 февраля по 30 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 47 550 человек (+450 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

  • 1954 (+7) танка
  • 4294 (+25) боевых бронированных машины
  • 1079 (+19) артиллерийских систем
  • 282 (+3) реактивных системы залпового огня
  • 151 (+2) средство ПВО
  • 234 (+0) самолета
  • 204 (+1) вертолета
  • 847 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 196 (+0) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3217 (+29) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 103 (+2) единицы специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Напомним, 29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.

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