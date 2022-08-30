ВОЙНА В Украине ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери рф

2022-08-30 16:30

Всего с начала войны РФ потеряла в Украине 47 550 солдат, а также 1954 танка, 234 самолета и 204 вертолета.

С 24 февраля по 30 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 47 550 человек (+450 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

1954 (+7) танка

4294 (+25) боевых бронированных машины

1079 (+19) артиллерийских систем

282 (+3) реактивных системы залпового огня

151 (+2) средство ПВО

234 (+0) самолета

204 (+1) вертолета

847 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня

196 (+0) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3217 (+29) единиц автомобильной техники и автоцистерн

103 (+2) единицы специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Напомним, 29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.