ВОЙНА В Украине США наполягають на контрольованій зупинці Запорізької АЕС

2022-08-31 10:29

США вважають контрольовану зупинку Запорізької атомної електростанції запорукою її безпеки. Про це заявив представник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Радіо Свобода.

Він закликав ерефію погодитися на створення демілітаризованої зони навколо об'єкта, де активізація бойових дій викликає побоювання щодо можливого масштабного витоку радіації.

Кірбі також наголосив, що атомна електростанція не підходить для бойових дій.

"Ми продовжуємо вірити, що контрольована зупинка реакторів Запорізької атомної електростанції буде найбезпечнішим і менш ризикованим варіантом у найближчій перспективі", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була повністю відключена від мережі. Лінії зв'язку з українською системою було пошкоджено внаслідок безперервного обстрілу з боку військ оркостану.

Як повідомлялося, МАГАТЕ розпочне перевірку на Запорізькій АЕС у середу, 31 серпня. Місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.