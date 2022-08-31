ВОЙНА В Украине МАГАТЕ має визнати порушення ядерних протоколів росії на Запорізькій АЕС, – МЗС України

2022-08-31 11:35

МАГАТЕ має визнати порушення ядерних протоколів росії на Запорізькій АЕС, – голова МЗС України Дмитро Кулеба.

«Ми очікуємо від місії чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що росія ставить під загрозу не лише Україну, а й увесь світ, наражаючи його на ризик ядерної катастрофи».

Нагадаємо, вчора в Україну прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії для відвідин окупованої ерефією Запорізької АЕС.

Місію очолює голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. До її складу входять 13 осіб.

Очікується, що візит місії МАГАТЕ на атомну електростанцію розпочнеться завтра і триватиме чотири дні.

В Енергодар місія потрапить із території, яку контролює уряд України.