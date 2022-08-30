ВОЙНА В Украине видео ВСУ второй раз за день нанесли удары по Антоновскому мосту

2022-08-30 20:30

Вооруженные силы Украины второй раз за сутки попали в автомобильный Антоновский мост в Херсонской области. Жители региона сообщают о дыме, который виден из разных населенных пунктов.

Информация об этом появилась в сети 30 августа около 12 часов дня. Все попытки оккупантов восстановить этот маршрут напрасны, ведь украинские защитники не дают российским войскам шанса возобновить перебрасывание техники по этой дороге.

В то же время на всей территории области взрываются вражеские склады с боеприпасами. ВСУ пошли в контрнаступление и освобождают населенные пункты области, приближаясь к Херсону.