ВОЙНА В Украине НАТО и США должны предоставить Украине больше оружия именно сейчас, - американский генерал

2022-08-31 19:00

Бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд заявил о том, что украинская армия предприняла активные контратакующие действия на нескольких направлениях южного фронта и именно в этот момент является сверхважной военная помощь Запада.

Он отметил, что российская армия истощена и испытывает большие проблемы с пополнением своих подразделений, что создает для ВСУ отличную возможность вернуть оккупированные территории.

По мнению военного, западные союзники Киева ни в коем случае не должны допустить "замораживания" войны против России, поскольку это позволит Путину принять меры по возобновлению ресурсов армии и дальнейшему наступлению на Украину.

"Российская армия выдыхается, они не могут найти достаточно добровольцев для войны, и пока Путин не поставит всю экономику на военные рельсы и не начнет всеобщую мобилизацию, у него ничего не получится. Но если война заморозится и россияне получат передышку, то в период 6-12 месяцев они ударят снова", — сказал Арнольд.

Он добавил, что именно сейчас США и НАТО должны обеспечить Украину современным оружием для борьбы с истощенным противником. В противном случае, по мнению генерала, союзники допустят "огромную ошибку".