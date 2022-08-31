ВОЙНА В Украине ВСУ на юге "подвинули" линию фронта: разведка Британии дала прогноз, чем ответит рф

2022-08-31 16:30

 

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на нескольких направлениях на юге. В результате защитники местами отодвинули линию фронта, пользуясь слабо удерживаемой обороной войск РФ.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 31 августа. Отмечается, что Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения.

"Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск", – допустили в британской разведке.

Также отмечается, что РФ продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для участия в войне против Украины.

Так, добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой к 24 августа, и весьма вероятно, что они будут переброшены в Украину.

Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В то же время в 3-м армейском корпусе, вероятно, не хватает личного состава и его подразделения имеют ограниченную подготовку, отметили в разведке Британии.

Руководитель Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич рассказал, что оккупанты РФ оказались отрезаны от подкрепления с левобережья Херсонщины и оккупированного Крыма.

 

 

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Все транспортные артерии через Днепр на юге Украины под огневым контролем ВСУ — что это значит

2022-08-31 18:00

ВСУ за сутки ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили 20 танков: Генштаб назвал самые "горячие" направления

2022-08-31 17:30

«Шла на подмогу»: ВСУ ударили по колонне ВС рф, двигавшейся в направлении Херсона — нардеп

2022-08-31 16:00

ЕС уже на этой неделе приостановит действие соглашения о визах с рф, – Financial Times.

2022-08-31 13:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам рассказали, что будет с их пенсиями в случае выезда из страны на ПМЖ

2022-08-31 21:00

Трасса на Крым заполнена грузовиками, набитыми украденным у украинцев – СМИ

2022-08-31 20:30

Запрет выдачи виз в Евросоюз должен относиться и к гражданам Беларуси, - Кулеба

2022-08-31 20:00

В школу во время войны: что должно быть в рюкзаке каждого школьника, список от полиции

2022-08-31 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам рассказали, что будет с их пенсиями в случае выезда из страны на ПМЖ 2022-08-31 21:00
Трасса на Крым заполнена грузовиками, набитыми украденным у украинцев – СМИ 2022-08-31 20:30
Запрет выдачи виз в Евросоюз должен относиться и к гражданам Беларуси, - Кулеба 2022-08-31 20:00
В школу во время войны: что должно быть в рюкзаке каждого школьника, список от полиции 2022-08-31 19:30