ВОЙНА В Украине ВСУ на юге "подвинули" линию фронта: разведка Британии дала прогноз, чем ответит рф

2022-08-31 16:30

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на нескольких направлениях на юге. В результате защитники местами отодвинули линию фронта, пользуясь слабо удерживаемой обороной войск РФ.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 31 августа. Отмечается, что Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения.

"Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск", – допустили в британской разведке.

Также отмечается, что РФ продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для участия в войне против Украины.

Так, добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой к 24 августа, и весьма вероятно, что они будут переброшены в Украину.

Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В то же время в 3-м армейском корпусе, вероятно, не хватает личного состава и его подразделения имеют ограниченную подготовку, отметили в разведке Британии.

Руководитель Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич рассказал, что оккупанты РФ оказались отрезаны от подкрепления с левобережья Херсонщины и оккупированного Крыма.