Вооруженные силы Украины продолжают наступление на нескольких направлениях на юге. В результате защитники местами отодвинули линию фронта, пользуясь слабо удерживаемой обороной войск РФ.
Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 31 августа. Отмечается, что Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения.
"Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск", – допустили в британской разведке.
Также отмечается, что РФ продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для участия в войне против Украины.
Так, добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой к 24 августа, и весьма вероятно, что они будут переброшены в Украину.
Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В то же время в 3-м армейском корпусе, вероятно, не хватает личного состава и его подразделения имеют ограниченную подготовку, отметили в разведке Британии.
Руководитель Херсонской областной военно-гражданской администрации Ярослав Янушевич рассказал, что оккупанты РФ оказались отрезаны от подкрепления с левобережья Херсонщины и оккупированного Крыма.