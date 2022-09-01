ВОЙНА В Украине У Зеленского заявили, что отказались от идеи введения 10% импортного сбора

2022-09-01 12:28

Правительство и Офис президента отказались от идеи внедрения 10% импортного сбора, заявил нардеп Ярослав Железняк.

"Несмотря на то, что текст законопроекта уже прошел согласование (текст отправлен еще 5 августа) на согласование министерства, на регистрацию в парламенте он не пойдет. Причина отказа: значительное публичное давление и сопротивление бизнесу", - написал он в телеграм.

О разработке Кабмином дополнительной пошлины на импорт сообщал министр финансов Сергей Марченко. Инициатором является Нацбанк. Она предусматривает введение 10% сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг.