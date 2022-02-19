Коронавирус Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

2022-02-19 00:36

 

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, которые пребывают в запасе, на военные сборы в 2022 году. Об этом в пятницу, 18 февраля говорится в соответствующемй указе, который вступает в силу со дня опубликования.

"Президент России Путин подписал указ о призыве в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - сказано в документе.

Указ вступил в силу с 18 февраля.

В прошлый раз Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы в апреле 2021-го, тогда они проходили в вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности.

Ранее Путин заявил, что Россия готова обсуждать с США и НАТО "гарантии безопасности", но Запад "пока не настроен" воспринимать инициативы Кремля.

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