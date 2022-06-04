Мир ЕС отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта: официальное заявление

2022-06-04 19:30

 

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта, который направляется на европейский рынок.

Как сообщает Укринформ, об этом заявила представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

В Евросоюзе считают, что отмена пошлин и сборов поможет возобновиться украинскому бизнесу, который существенно пострадал в результате агрессии РФ.

"Регуляторные правила, которые временно приостанавливают все сборы по импорту, поступающие в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня и будут действовать до 5 июня 2023 года", - отметила представитель Еврокомиссии.

Также Гарсия Феррер отметила, что ЕК приветствует скорейшее принятие таких мер в Европарламенте и Совете Евросоюза, и назвала такое решение беспрецедентным шагом, который поможет развиваться экономике Украины.

"Он поможет преодолеть трудную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше заявили о готовности расширить инфраструктуру для перевозки зерна из Украины.

Кроме того, ЕС ввел нефтяное эмбарго против России, однако, как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за нефтью российского диктатора Владимира Путина ждет еще одно эмбарго.

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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТО 2022-06-02 23:34
беларусь перебрасывает технику на границу с Волынской областью 2022-06-02 21:30