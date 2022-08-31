ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, что будет с их пенсиями в случае выезда из страны на ПМЖ

2022-08-31 21:00

Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

В фонде подчеркнули, что в соответствии с законом пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение акционерного общества "Укрпочта" или через банк по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины.

Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.

Такой порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".