ВОЙНА В Украине В ВСУ с иронией ответили на заявление роССии о том, что "контрнаступление с треском провалилось"

2022-08-31 21:30



Морально-психологическое состояние войска противника на правом берегу Херсонской области очень расшатано.

Украинская армия продолжает уничтожать логистику оккупантов на юге, и делает это эффективно.

Об этом в эфире телемарафона отметила руководитель пресс-центра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

В частности, ВСУ продолжают атаковать понтонные переправы. Их Гуменюк назвала "лего-конструкторами": "Это такой бесконечный лего-конструктор, потому что они, осознавая, что находятся под нашим огневым контролем, продолжают лепить эти баржи, как из пластилина. А мы продолжаем их методично дырявить".

Также Гуменюк прокомментировала недавнее заявление Минобороны России о том, что контрнаступление ВСУ на юге якобы "с треском провалилось".

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наше, видимо, поэтому не услышали истинного положения дел. Наконец все покажет время и наша выдержка", - сказала она.

По словам Гуменюк, морально-психологическое состояние войска противника на правом берегу Херсонской области "очень расшатано, они отчаялись и демотивированы".

"Поскольку офицерский состав не настроен вести никакие боевые действия, а настроены в обратном направлении – на левый берег. Они пытаются удержать рядовой состав на передовой и имитируют переброску подразделений, чтобы у людей создавалось впечатление, что подтягиваются резервы. Моральное состояние в нашу пользу. Им достаточно просто сложить оружие", - отметила Гуменюк.