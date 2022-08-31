ВОЙНА В Украине «Шла на подмогу»: ВСУ ударили по колонне ВС рф, двигавшейся в направлении Херсона — нардеп

2022-08-31 16:00

 

Народный депутат от Слуги народа Юрий Мысягин заявил об ударе по колонне российских захватчиков, которая шла через Олешки в сторону временно подконтрольного РФ Херсона на подмогу находящимся там оккупантам.

Об этом он сообщил в среду, 31 августа, у себя в Telegram-канале.

Кроме того, нардеп обнародовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия уничтожения техники россиян.

На нем видно, как с места удара в небо поднимаются густые клубы дыма.

«Олешки Херсонской области, ВСУ нанесли удар по колонне оккупантов, которая шла на помощь оркам на правом берегу Днепра», — написал Мысягин в описании к опубликованным кадрам.

Официальных комментариев по этому поводу от украинских военных пока не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация, что через временно оккупированный Мелитополь в сторону Херсона движутся колонны российской военной техники.

Контрнаступление украинской армии на юге страны началось 29 августа.

 

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