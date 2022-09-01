ВОЙНА В Украине Аналитики объяснили, почему США должны срочно дать Украине ракеты ATACMS

2022-09-01 16:00

Американские аналитики призвали Вашингтон поставить Украине дальнобойное оружие, а именно тактический ракетный комплекс ATACMS. Он поможет украинским военным поразить важные цели за линией фронта для ослабления возможности РФ удерживать захваченную территорию.

Об этом говорится в статье для Defence News.

Аналитики отмечают, что заявления Белого дома о возможной эскалации со стороны РФ из-за поставок вооружения являются "преувеличением". При этом они указали, что США могут обязать Киев использовать ATACMS только против российских военных объектов на территории Украины, в том числе в Крыму и на Донбассе.

Авторы статьи считают, что ATACMS позволит ВСУ "с большей легкостью, частотой и эффективностью" бить по важным целям в глубоком тылу оккупантов, включая корабли Черноморского флота и порт в Севастополе, а также значительно нарушит логистику врага. Кроме того, это снизит частоту ракетных ударов и ослабит блокаду портов Украины.

Справка. ATACMS - баллистическая ракета малой дальности, которую можно запускать с М142 HIMARS, М270 MLRS или MARS II. Максимальная дальность отдельных модификаций ATACMS составляет до 300 км. Такие ракеты несут 225-килограммовую унитарную боеголовку.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в настоящее время Украина не нуждается в ракетах ATACMS дальностью до 300 км к установкам HIMARS. Украинские военные эффективно используют предоставленные им GMLRS на 70-80 км.