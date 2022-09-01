ВОЙНА В Украине США готовят новую помощь по безопасности для Украины

2022-09-01 18:00

 

Администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи по безопасности для Украины.

Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"В ближайшие дни будут объявления о предстоящей помощи безопасности", - сказал Кирби на брифинге.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.

В День независимости Украины Белый дом анонсировал крупнейший за все время пакет военной помощи почти на 3 млрд долларов.

США предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи с начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Неофициально сообщалось, что также администрация Байдена планирует в ближайшее время объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, отвечающего за поставку помощи и подготовку украинских военных.

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