ВОЙНА В Украине В США оценили, как ВСУ технично заманивают российские ракеты ложными целями

2022-09-02 08:26

Украинские военные несколько недель обманом заставляли российские силы тратить дорогие крылатые ракеты большой дальности на ложные цели, напоминающие современные ракетные системы США.

Подставные Химарсы для россиян сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников.

В полевых условиях ложные цели вытащили не менее 10 крылатых ракет «Калибр».

Уничтожение украинских копий может частично объяснить необычно хвастливые оценки россией боевых повреждений западной артиллерии, в частности произведенной в США HIMARS.

«Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже послали», — заметил один американский дипломат.

То, на что Украина пошла, чтобы защитить поставленные Западом ракетные системы, подчеркивает их важность на поле боя.