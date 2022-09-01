ВОЙНА В Украине роССия пытается дискредитировать наступление ВСУ - ISW

2022-09-01 18:30

 

Украинцы и Запад не должны полагаться на российские информационные "вбросы" о неудачах украинской армии в Херсонской области.

Минобороны РФ и российские блогеры начали информационную кампанию по признанию украинского контрнаступления провальным, однако еще слишком рано оценивать ход операции ВСУ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 31 августа.

Отмечается, что украинцы и Запад не должны полагаться на российские информационные "вбросы" о неудачном контрнаступлении в Херсонской области.

"Военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом или провалом за день или за неделю. Украинские официальные лица давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-либо еще. Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, российское командование и управление, а также российские системы логистики на юго-западе оккупированной Украины", - подчеркнули аналитики.

В ISW указали, то время начала контрнаступления "соответствует наблюдаемой деградации российских возможностей в западной части Херсонской области, уравновешенной необходимостью как можно скорее начать освобождение оккупированных украинских земель".

"Вооруженные силы, которые должны вести наступательные операции без численного преимущества, обычно необходимого для успеха в таких операциях, часто полагаются на неверные направления и уловки, чтобы отвлечь противника", - напомнили эксперты.

В таких условиях вполне возможна задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций, а в целом ситуация может выглядеть так, будто атака провалилась.

"Вероятно, что в эти самые ранние дни контрнаступление будет казаться затянувшимся или безуспешным в течение некоторого времени, прежде чем его успех станет очевидным", - уверены в ISW.

Напомним, 29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.

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