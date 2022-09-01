ВОЙНА В Украине У рф нехватка военных, хотят отправлять на войну раненых и вербовать преступников – CNN

2022-09-01 20:30

Россия сталкивается с "серьезной" нехваткой военных, ищет новые способы увеличить численность своих войск и, вероятно, будет вербовать заключенных на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

"Российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине. Мы полагаем, что Министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, нанимая личный состав частных охранных компаний, а также выплачивая премии призывникам", – сказал американский чиновник.

Собеседники журналистов также заявили, что у США есть "достоверная информация" о том, что Минобороны РФ "вероятно начнет" вербовку осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Озвученная чиновниками Штатов информация основана на данных разведки США, степень секретности которых была понижена.

- 25 августа Путин подписал указ, которым штатная численность армии страны-агрессора увеличивается с 1 января 2023 года до 2,04 млн человек.

- В Институте изучения войны (ISW) считают, что это вряд ли обеспечит усиление армии РФ в будущем, а также указывает на то, что Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию в ближайшее время.