ВОЙНА В Украине Шмыгаль призвал Германию и США начать поставлять Украине танки

2022-09-03 09:00

Украине необходимо изменение философии поставок вооружений. В частности, Киеву должны поставляться танки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия – "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – сказал Шмыгаль.

В субботу премьер-министр с визитом посетит Берлин, а в воскресенье у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом. Шмыгаль станет самым высокопоставленным украинским политиком, который посетит Берлин с начала вторжения РФ.

"Германия добилась огромного прогресса в вопросе поддержки Украины оружием", – сказал Шмыгаль. По его словам, сначала поставляли только средства защиты или шлемы, а сегодня – самое современное оружие.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Киеву новой партии вооружения на сумму более 500 млн евро.

Также мы писали, что 25 июля стало известно о передаче первых трех немецких зенитных самоходных установок Gepard для Вооруженных сил Украины.