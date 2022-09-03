ВОЙНА В Украине США готовят для Украины экстренную помощь в размере почти 12 миллиардов долларов - Reuters

2022-09-03 12:00

 

Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 миллиардов долларов для военной и бюджетной помощи Украине.

Об этом информирует Reuters.

Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 миллиардов долларов. Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.

Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, которое повлияло на поставки энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 накануне потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.

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Пропаганда рф пытается выставить украинское контрнаступление на Херсонщине мгновенным поражением, - ISW 2022-09-03 13:00