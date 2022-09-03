ВОЙНА В Украине Стало известно, куда оккупанты вывезли военную технику с территории ЗАЭС

2022-09-03 17:00

Оккупанты в связи с приездом миссии МАГАТЭ вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные - рассредоточили в ближайших населенных пунктах", - сказано в сообщении.

Справка. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

1 сентября делегация прибыла на Запорожскую АЭС. Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на АЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать членам миссии ознакомиться с реальным положением дел на станции.