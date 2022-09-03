ВОЙНА В Украине В "Дии" стало доступным электронное пенсионное удостоверение: как им пользоваться

2022-09-03 14:00

 

Отныне владельцы пенсионного смогут не носить пластиковый документ, а пользоваться цифровым в приложении "Дии".

В приложении "Дия" стало доступным пенсионное удостоверение.

Об этом сообщается в Telegram- канале приложения.

Там рассказали детали о новом цифровом документе. В приложении доступны удостоверения по следующим видам пенсий:

  • по возрасту: для женщин – от 55 лет, для мужчин – от 60;
  • специальное: выданное из-за инвалидности, потери кормильца.

Удостоверение по возрасту подтянется в "Дию" автоматически. Только нужно убедиться, что приложение обновленное до последней версии в App Store, Google Play или HUAWEI AppGallery.

Специальное удостоверение надо добавить самостоятельно. Для этого нужно пролистать все документы в приложении и нажать: Добавить документ - Пенсионное удостоверение - Добавить пенсионное удостоверение.

 

"Если у вас удостоверение-книжечка, то такой документ в Дии не будет отображаться. Советуем обратиться в Пенсионный фонд, чтобы обновить удостоверение", - сказано в сообщении.

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