ВОЙНА В Украине В "Дии" стало доступным электронное пенсионное удостоверение: как им пользоваться

2022-09-03 14:00

Отныне владельцы пенсионного смогут не носить пластиковый документ, а пользоваться цифровым в приложении "Дии".

В приложении "Дия" стало доступным пенсионное удостоверение.

Об этом сообщается в Telegram- канале приложения.

Там рассказали детали о новом цифровом документе. В приложении доступны удостоверения по следующим видам пенсий:

по возрасту: для женщин – от 55 лет, для мужчин – от 60;

специальное: выданное из-за инвалидности, потери кормильца.

Удостоверение по возрасту подтянется в "Дию" автоматически. Только нужно убедиться, что приложение обновленное до последней версии в App Store, Google Play или HUAWEI AppGallery.

Специальное удостоверение надо добавить самостоятельно. Для этого нужно пролистать все документы в приложении и нажать: Добавить документ - Пенсионное удостоверение - Добавить пенсионное удостоверение.

"Если у вас удостоверение-книжечка, то такой документ в Дии не будет отображаться. Советуем обратиться в Пенсионный фонд, чтобы обновить удостоверение", - сказано в сообщении.