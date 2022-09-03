Мир роССия полностью остановила "Северный поток" на неопределенный срок

2022-09-03 11:30

 

Во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая якобы "обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава".

Российская газовая компания Газпром пятницу, 2 сентября, вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу Северный поток из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции Портовая, которая продолжает работать. Об этом сообщает Газпром в Telegram.

Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая "обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления".

Также масло обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления агрегата. Газпром утверждает, что акты обнаружения утечек масла подписаны представителями компании Siemens, помогающими с техобслуживанием.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод Северный поток полностью остановлен", - добавили в российской компании.

Ранее в Германии парламентская фракция Свободных демократов - одного из трех членов правящей "светофорной коалиции" - призвала разобрать так и не запущенный российский газопровод Северный поток-2.

 

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