ВОЙНА В Украине Враг готовится к обороне Крыма: на полуостров переместили более тысячи "зеленых" новобранцев

2022-09-03 16:00

 

Российские оккупанты готовятся "защищать" временно оккупированный Крым. Для этого на полуостров завезли более тысячи новобранцев без боевого опыта.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 канал.

Она посоветовала следить за страницей Главного управления разведки в фейсбуке и других социальных сетях. Ведь именно там регулярно публикуют перехват разговоров захватчиков, из которых можно узнать много интересного, а также информацию о Крыме.

Россияне готовятся к обороне Крыма

Маляр рассказала, что в Крыму активизировались россияне. По данным ГУР, вероятнее всего, происходит скрытая мобилизация жителей московского и санкт-петербургского регионов.

По-видимому, для обороны Крыма. И есть тоже факты, что перемещены на территорию Крыма где-то около 1,2 тысяч новобранцев,
– отметила заместитель министра.

Россияне завезли на полуостров призывников, не имеющих никакого военного опыта и которым не нужно платить большие зарплаты за участие в боевых действиях. Однако фактически они находятся в Крыму именно в том случае, если придется их использовать для обороны.

"И по состоянию на сегодняшний день уже не раз мы предупреждали, чтобы крымчане как можно дальше находились от военных объектов, потому что россияне склонны к тому, что могут взрывать сами свои объекты и могут даже жертвовать жизнями граждан, обычных гражданских людей. Уже не раз россия это делала", – подчеркнула Маляр.

Замминистра подытожила, что это предупреждение очень важно, поэтому крымчанам стоит к нему прислушаться.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ поразили более десяти скоплений живой силы врага, в том числе три взводных опорных пункта — Генштаб

2022-09-03 19:00

В Херсоне и Энергодаре уничтожены три артсистемы врага, склад с боеприпасами и почти рота личного состава

2022-09-03 10:30

Крымчан просят помочь изгнать роССиян из Крыма: вот список, что требуется разведке Украины

2022-09-01 19:30

Не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов - Зеленский обратился к жителям Крыма

2022-08-31 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Первые выходные осени будут прохладными: прогноз погоды в Украине на 3-4 сентября

2022-09-03 20:00

ВСУ поразили более десяти скоплений живой силы врага, в том числе три взводных опорных пункта — Генштаб

2022-09-03 19:00

Названа дата, когда объявят имя нового премьера Великобритании: с фаворитом уже определились

2022-09-03 18:00

Стало известно, куда оккупанты вывезли военную технику с территории ЗАЭС

2022-09-03 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Первые выходные осени будут прохладными: прогноз погоды в Украине на 3-4 сентября 2022-09-03 20:00
ВСУ поразили более десяти скоплений живой силы врага, в том числе три взводных опорных пункта — Генштаб 2022-09-03 19:00
Названа дата, когда объявят имя нового премьера Великобритании: с фаворитом уже определились 2022-09-03 18:00
Стало известно, куда оккупанты вывезли военную технику с территории ЗАЭС 2022-09-03 17:00