ВОЙНА В Украине Враг готовится к обороне Крыма: на полуостров переместили более тысячи "зеленых" новобранцев

2022-09-03 16:00

Российские оккупанты готовятся "защищать" временно оккупированный Крым. Для этого на полуостров завезли более тысячи новобранцев без боевого опыта.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 канал.

Она посоветовала следить за страницей Главного управления разведки в фейсбуке и других социальных сетях. Ведь именно там регулярно публикуют перехват разговоров захватчиков, из которых можно узнать много интересного, а также информацию о Крыме.

Россияне готовятся к обороне Крыма

Маляр рассказала, что в Крыму активизировались россияне. По данным ГУР, вероятнее всего, происходит скрытая мобилизация жителей московского и санкт-петербургского регионов.

По-видимому, для обороны Крыма. И есть тоже факты, что перемещены на территорию Крыма где-то около 1,2 тысяч новобранцев,

– отметила заместитель министра.

Россияне завезли на полуостров призывников, не имеющих никакого военного опыта и которым не нужно платить большие зарплаты за участие в боевых действиях. Однако фактически они находятся в Крыму именно в том случае, если придется их использовать для обороны.

"И по состоянию на сегодняшний день уже не раз мы предупреждали, чтобы крымчане как можно дальше находились от военных объектов, потому что россияне склонны к тому, что могут взрывать сами свои объекты и могут даже жертвовать жизнями граждан, обычных гражданских людей. Уже не раз россия это делала", – подчеркнула Маляр.

Замминистра подытожила, что это предупреждение очень важно, поэтому крымчанам стоит к нему прислушаться.