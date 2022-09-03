ВОЙНА В Украине Самое ценное слово, – Подоляк объяснил свой твит об ATACMS

2022-09-03 09:30

Сегодня Михаил Подоляк загадочно написал в своем твиттере ATACMS. Многие украинцы сразу начали думать, что же это значит.

Во время единого телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, что же означало его загадочное сообщение об ATACMS. Об этом сообщает 24 канал.

Что означало сообщение о ATACMS в твиттере Подоляка

Сегодня в твиттере интересный флешмоб – мировые лидеры, политики и компании пишут по одному самому ценному для них слову. Михаил Подоляк объяснил, что для него ключевое слово сегодня – это ATACMS, американские ракеты с дальностью более 300 километров.

Ракеты дальностью 300 плюс – это существенное изменение картины фронта, картины боя. Это существенно уменьшит нам потери, гораздо быстрее мы закончим войну и гораздо большее разрушение мы нанесем российским вооруженным силам. Это ключевое сегодня, на мой взгляд, слово, которое поможет нам одержать победу. И не просто победу, а триумфальную победу, – заявил Подоляк.

Он объяснил, что это простая "математика войны". Украина знает, где расположены ключевые склады и базы оккупантов. А их уничтожение поможет ускорить победу, что очень важно для нас.

Какое слово написали другие политики

Президент Владимир Зеленский выбрал слово Freedoм (свобода).

Его твит распространил Борис Джонсон, подписав Ukraine.

Первая леди Елена Зеленская опубликовала слово Truth (правда).

Михаил Федоров – слово Diia.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выбрал слово Weapons (оружие).

Секретарь СНБО Алексей Данилов порадовал словом putinkaputt.

Джо Байден написал Democracy (демократия).

Анджей Дуда – Solidarity (солидарность).

А посол ЕС в Украине Матти Маасикас – слово "Вместе".

В целом флешмоб начался с сообщения в твиттере железнодорожной компании из США "Amtrak". Без объяснений в ее официальном аккаунте появилось слово trains – поезд.