ВОЙНА В Украине Потери рф в войне против Украины превысили 49 тыс. человек: уничтожено 2034 танка

2022-09-03 11:00

 

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 49 тысяч человек. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Только за прошедшие сутки 2 сентября украинские военнослужащие ликвидировали около 350 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также в течение последних суток путинская армия потеряла 25 танков, 37 боевых бронированных машин и 8 артиллерийских систем. Общие потери оккупантов составили 2034 танка, 4403 ББМ и 1134 артсистем.

Российские войска также лишились с начала войны 293 единицы реактивных систем залпового огня и 153 средства противовоздушной обороны.

Бойцы ВСУ сбили 235 самолетов, 205 вертолетов и 864 беспилотника оперативно-тактического уровня. Также с начала войны украинские защитники уничтожили 203 крылатых ракеты.

Украинские войска потопили 15 российских кораблей и катеров. Кроме того, с начала войны оккупанты лишились 3268 единиц автомобильной техники, автоцистерн и 105 единиц специальной техники.

 

 

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