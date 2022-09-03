ВОЙНА В Украине Пропаганда рф пытается выставить украинское контрнаступление на Херсонщине мгновенным поражением, - ISW

2022-09-03 13:00

 

Россия пытается выставить украинское контрнаступление в Херсонской области мгновенным поражением, что является умышленным искажением реальности.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Сложные контрнаступления не могут быть решены за день или в течение нескольких дней, а представление Россией немедленного поражения Украины из-за отсутствия постоянных претензий Украины на территориальные приобретения является умышленным искажением реальности", - говорится в сообщении.

Российские и марионеточные официальные лица укрепляют свои позиции по украинскому контрнаступлению, утверждая, что оно ослабит украинскую армию.

При этом российские блоггеры усилили распространение ложных информационных нарративов о контрнаступлении 1-2 сентября, поскольку информационное пространство вокруг успеха и темпов украинского контрнаступления оставалось туманным. ISW отмечает, что россияне, вероятно, продолжат распространять эти нарративы, чтобы использовать украинское оперативное молчание.

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