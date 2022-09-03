ВОЙНА В Украине ВСУ поразили более десяти скоплений живой силы врага, в том числе три взводных опорных пункта — Генштаб

2022-09-03 19:00

 

Байрактар также уничтожил две единицы бронированной техники противника вместе с экипажами.

За прошедшие сутки ВСУ поразили более десяти скоплений живой силы врага, уничтожили три зенитно-ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов.

Об этом в утреннем своде 3 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Так, за сутки авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. Беспилотным летательным авиационным комплексом Байрактар ТВ-2 нанесен ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожены 2 единицы бронированной техники противника вместе с экипажами.

"Ракетные войска и артиллерия группировок наших войск продолжает выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. Так, поражено более 10 скоплений живой силы врага, в том числе три взводных опорных пункта. Уничтожены три зенитно-ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов", - говорится в сводке.

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