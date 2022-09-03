ВОЙНА В Украине Генштаб похвастался успехами ВСУ на Запорожской направлении

2022-09-03 21:00

 

На 192 сутки героического противостояния Украины российским фашистам стало известно об успехах ВСУ на фронте. Так, украинские воины уничтожили живую силу врага на Запорожском направлении.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, 3 сентября.

Так, по данным украинской разведки, вражеская колонна из врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

В Запорожском направлении враг также осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

Также стало известно, что россияне усиливают фильтрационные меры в южных областях, чем пытается ослабить патриотические настроения населения временно оккупированных районов, отметили в Генштабе.

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