ВОЙНА В Украине Генштаб похвастался успехами ВСУ на Запорожской направлении

2022-09-03 21:00

На 192 сутки героического противостояния Украины российским фашистам стало известно об успехах ВСУ на фронте. Так, украинские воины уничтожили живую силу врага на Запорожском направлении.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, 3 сентября.

Так, по данным украинской разведки, вражеская колонна из врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

В Запорожском направлении враг также осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

Также стало известно, что россияне усиливают фильтрационные меры в южных областях, чем пытается ослабить патриотические настроения населения временно оккупированных районов, отметили в Генштабе.