ВОЙНА В Украине Можно считать КамАЗами: Арестович рассказал о безумных потерях оккупантов во время контрнаступления ВСУ на юге

2022-09-04 11:00

 

На юге, в частности на Херсонщине, идут тяжелые бои. Российская армия несет огромные потери.

Ежедневные потери оккупантов значительно возросли и составляют 300-350 человек погибшими. Больше всего – на Херсонском направлении.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским оппозиционером, адвокатом Марком Фейгиным.

По его словам, 1 сентября в результате удара по российскому плацдарму на правом берегу Херсонщины только с одного места вывезли три КамАЗа погибших оккупантов в сторону РФ.

"Это только один удар, а их за сутки 10 штук. Не все они по живой силе, но мы можем представить, что там происходит", — рассказал советник ОП.

Напомним, по данным британской разведки, украинские военные наступают на трех направлениях временно оккупированной россиянами Херсонской области. Одним из элементов освобождения юга является наступление к западу от реки Днепр. Кроме того, ВСУ удалось добиться тактического "сюрприза", используя плохую логистику врага, администрирования и руководства в российских вооруженных силах.

 

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