Эрдоган предложил Путину посредничество Турции в вопросе Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили разрешение напряженной ситуации вокруг ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в ходе переговоров Эрдоган предложил Путину, чтобы Турция стала посредником в вопросе Запорожской АЭС.
При этом главы двух государств также обсудили ситуацию с экспортом зерна из Украины и подтвердили продолжение строительства атомной станции "Аккую" в Турции.
Эрдоган и Путин договорились более детально обсудить вышеперечисленные вопросы во время встречи в Самарканде (Узбекистан) на саммите, который пройдет 15-16 сентября.