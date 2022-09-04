ВОЙНА В Украине Британская разведка: действия ВСУ в Херсонской области стали неожиданностью для роССиян

2022-09-04 14:00

 

Британская разведка рассказывает, что действия украинских военных в Херсонской области стали определенной тактической неожиданностью для противника, а командованию РФ в ближайшее время придется делать выбор, куда бросить доступные им резервы.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в обзоре о войне в Украине от Минобороны Британии за 3 сентября.

В нем напоминают, что ВСУ начали контрнаступательные действия на юге с понедельника 29 августа.

"Один из элементов этого наступления – продолжающееся продвижение на широком фронте западнее Днепра, которое фокусирующется на трех направлениях в пределах оккупированной РФ части Херсонской области. В этой операции – ограниченные ближайшие задачи, однако украинские силы, похоже, достигли определенной тактической неожиданности, воспользовавшись недостатками логистики, управления и командования в российской армии", - пишут в обзоре.

Поскольку бои продолжаются также на Донбассе и Харьковском направлении, отмечает разведка, "ключевым решением для российского командования в ближайшие дни будет то, куда направить оперативные резервы, которые они способны собрать".

В обзоре за предыдущие сутки рассказывали, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции – судя по тому, как развиваются события в российско-украинской войне.

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